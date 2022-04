Kit fotovoltaico con inverter e regolatore a 92€ su Amazon: PAZZESCO

Il tuo kit fotovoltaico, per avere energia elettrica gratis dal sole, è in sconto super adesso su Amazon. Tutto quello che serve per iniziare, lo prendi a 92€ circa appena. Un prezzo incredibilmente basso, che giustifica la presenza di spese di spedizione di 15€ circa: anche sommando i due costi, il prezzo complessivo di 107€ è comunque bassissimo.

In confezione trovi: pannello solare, inverter da 1000W per collegare i tuoi prodotti tramite presa elettrica, regolatore di carica e cavetteria. Se lo desideri, puoi aggiungere una batteria per l’accumulo, così da conservare l’energia elettrica prelevata dal sole.

Non perdere l’occasione di fare un eccellente affare, soprattutto in previsione dell’arrivo della bella stagione: tanto sole, tanta elettricità gratis da usare in campeggio, ma anche in casa oppure ovunque desideri. Completa l’ordine al volo per approfittarne.

Kit fotovoltaico con inverter: su Amazon il prezzo è top

Super semplice da installare e utilizzare, devi solo seguire le istruzioni e montare il pannello solare da 30W in una posizione che gli permetta di essere baciato dal sole, letteralmente. In questo modo, potrà catturare energia che, attraverso il regolatore, ricaricherà la batteria (unico accessorio che dovrai aggiungere tu).

A questo punto, tramite l’inverter da 1000W, la corrente elettrica viene trasformata e diventa perfetta per l’utilizzo su elettrodomestici e altri dispositivi che siamo soliti collegare in casa. Insomma, niente di complicato, ma un sacco di vantaggi. Innanzitutto, potrai avere energia elettrica ovunque desideri, anche in camper o campeggio. Non solo questo: se sceglierai di utilizzare questo kit in giardino o in balcone, il risparmio potrai averlo in modo diretto, in casa. Già, un taglio sulla bolletta, ottenuto in modo divertente e mettendo alla prova le tue doti di fai da te.

Accaparrati adesso questo kit per il fotovoltaico a 92€ circa appena da Amazon (spedizioni di 15€ circa). A questo prezzo è un eccezionale affare perché ricevi anche un inverter e un regolatore di carica. Sii rapido però: sono certo che la disponibilità sia limitata.