Kit fotovoltaico con ACCUMULO e inverter 2000W: elettricità GRATIS (155€)

Con un kit fotovoltaico come questo avrai subito tutti gli elementi per iniziare a ottenere elettricità completamente gratis, direttamente dal sole. Infatti, oltre al pannello solare da 50W in dotazione ottieni anche la batteria per l’accumulo e un inverter da 2000W, oltre ovviamente a un regolatore di carica da 30A che ti permetterà di gestire tutto il mini impianto che creerai.

Normalmente ben più costoso, adesso il set puoi portarlo a casa a prezzo piccolissimo. Infatti, complici le promozioni eBay a tempo limitato, ti accaparri l’intero kit a 155€ circa appena e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite in una manciata di giorni.

Il perfetto punto di partenza per iniziare a creare il tuo progetto: inizierai a ottenere energia elettrica in forma assolutamente gratuita e direttamente dal sole. Il pannello solare da 50W catturerà l’energia che – attraverso il regolatore di carica – si occuperà di ricaricare la batteria. In questo modo, potrai utilizzare l’elettricità anche in assenza di luce diretta del sole. L’inverter da 2000W integra una presa Schuko: sarà grazie a lei che potrai collegare direttamente gli oggetti che desideri alimentare, esattamente come faresti con una normale presa a muro.

Insomma, come anticipato questo kit fotovoltaico è assolutamente completo e il prezzo super accessibile lo rende più interessante che mai. Per approfittare dell’occasione eBay del momento basta completare l’ordine al volo: prendi tutto a 155€ circa appena e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite in pochi giorni. Sii veloce: la quantità disponibile è limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.