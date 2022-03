Kit fotovoltaico 3KW al dì con inverter 4000W: prezzaccio limitato

Il kit fotovoltaico da 3KW è perfetto per realizzare i tuoi progetti in totale autonomia e con tutto quello di cui hai bisogno per iniziare. Quello che ho scovato in sconto su eBay arriva con: 4 pannelli solari, un regolatore di carica da 50A e un inverter da 4000W.

Un prodotto super completo, che porti a casa a 374€ circa appena e le spedizioni sono solo assolutamente veloci e gratuite. La disponibilità, complice il prezzo, è super limitata. Nel momento in cui ti segnalo questa occasione, c'è ancora una decina di kit a disposizione.

Kit fotovoltaico 3KW: c'è tutto e il prezzo è bassissimo

Arriva a casa e c'è tutto quello che può servire per iniziare. Ci sono i pannello solari, 4 pezzi da 100W l'uno, c'è un regolatore di carica da 50A e c'è anche un inverter da 4000W. Quest'ultimo integra una presa elettrica, identica a quelle che abbiamo in casa.

Grazie a lui, potrai trasformare l'energia elettrica continua prelevata dal sole in corrente alternata, perfetta per alimentare dispositivi elettronici oppure elettrodomestici.

Tutto quello che dovrai fare tu è posizionare i pannelli in un punto in cui possono catturare al meglio i raggi del sole e poi effettuare i collegamenti. La presenza nel kit del regolatore di carica ti permetterà, volendo, di aggiungere delle batterie che funzionino per l'accumulo energetico. In questo modo, potrai garantirti la possibilità di usare l'energia solare anche di sera.

Insomma, il kit fotovoltaico da 3KW massimo al giorno con inverter da 4000W è super completo e perfetto per realizzare i progetti più disparati. A questo prezzo, puoi fare un autentico affare su eBay, ma solo se sarai abbastanza veloce. Completa subito l'ordine per prendere tutto a 374€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente super rapide e gratis, ma la disponibilità è limitatissima.