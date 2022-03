Kit fotovoltaico 2KW, inverter 2000W e regolatore a 249€: PREZZACCIO

Il tuo primo kit fotovoltaico da 2KW al giorno, perfetto per giardino, camper, ma anche balcone, adesso lo prendi a prezzo ridicolo da eBay. Un bundle completo, con inverter da 2000W e regolatore di carica da 30A, oltre ovviamente a due pannelli solari da 100W l'uno.

In più, in omaggio ricevi anche ben 5 lampadine a basso consumo energetico con attacco E27. Grazie all'offerta limitatissima del momento, porti tutto a casa a prezzo ridicolo: completa l'ordine adesso per averlo a 249€ con spedizioni assolutamente rapide e gratuite. Disponibilità limitata dovuta all'elevata richiesta.

Kit fotovoltaico 2KW a prezzo ridicolo su eBay

A casa ricevi tutto quello che serve per iniziare a scoprire il potenziale dell'energia del sole. Ci sono 2 panelli fotovoltaici da 100W l'uno, un regolatore di carica con porte USB per la connessione diretta, ma anche possibilità di collegamento di una batteria per l'accumulo (non inclusa in confezione) e un inverter.

Grazie a quest'ultimo, da 2000W, trasformi la corretta continua in alternata e – sfruttando la presa elettrica presente – puoi attaccare elettrodomestici e oggetti alimentati a elettricità.

Piazza i pannelli dove c'è ottima copertura del sole, effettua i collegamenti (super semplici) e sei pronto.

Insomma, un kit fotovoltaico in grado di produrre fino a 2KW al giorno al quale manca niente per iniziare. Se ci aggiungi che in omaggio ricevi anche 5 lampadine a basso consumo energetico, allora l'offerta non potrebbe essere più interessante. Completa adesso l'ordine da eBay per avere tutto a 249€ circa appena. Le spedizioni sono rapide e gratis, ma la disponibilità è super limitata.