Kit Fotovoltaico 1KW inverter, regolatore e batteria a 149€, ASSURDO

Tempo di pensare a modi alternativi per accumulare energia, quella gratis del sole. Questo kit per il fotovoltaico da 1KW lo prendi, super completo, lo prendi a prezzo ridicolo da eBay adesso.

In dotazione, pannello solare da 50W, inverter da 2000W, regolatore da 30A e batteria per l'accumulo. Perfetto per l'utilizzo in situazioni dove non c'è elettricità (come in barca o in campeggio), puoi tranquillamente piazzarlo anche in giardino oppure sul balcone di casa.

Ancora una decina di kit a disposizione su eBay nel momento in cui scrivo. Completa adesso l'ordine per prenderlo a 149,9€ e godi di spedizioni rapide e gratis. Già finito? Lo trovi a questo indirizzo con pannello solare 100W, inverter 2000W e regolatore 30A lo prendi a 163€ circa.

Kit fotovoltaico 1KW a prezzo assurdo su eBay

Un modo per portare l'elettricità dove non c'è oppure – perché no – per tagliare un po' i costi dell'ormai spaventosa bolletta dell'energia.

Semplice da usare, impostare e configurare, non servono particolari competenze per iniziare a usarlo. Sull'inverter hai subito a disposizione una presa elettrica e una USB per ricaricare i tuoi dispositivi.

Un kit fai da te che puoi decidere di utilizzare in contesti particolari come la barca, il campeggio, il camper e non solo. Banalmente però puoi tranquillamente metterlo in giardino oppure sul balcone. Basterà posizionare il pannello solare da 50W nella giusta direzione rispetto al sole e sarai pronto.

