Kit di sopravvivenza tecnologico: in tempo di crisi cosa non deve mancare

I tempi in cui viviamo sono particolarmente difficili e precari. Non solo una guerra alle porte dell’Europa, ma anche disastri naturali e incendi stanno minacciando la nostra tranquillità. Per vivere più tranquilli o almeno preparati ad ogni evenienza è bene dotarsi del cosiddetto kit di sopravvivenza tecnologico.

Non serve molto denaro e molto probabilmente parte degli oggetti che ti elencheremo li avrai già in casa, magari in qualche cassetto, armadio o scrivania. Tuttavia, è necessario prevedere possibili emergenze per non trovarsi impreparati.

La prima cosa da portare con sé è uno o più Powerbank portatili. Questi ti permetteranno di avere energia con la quale ricaricare i tuoi dispositivi elettronici per rimanere in contatto con forze dell’ordine, parenti e amici e ricevere le ultime notizie.

Insieme è bene disporre di un po’ di cavi USB per la ricarica, ma anche per il trasferimento dati. Meglio scegliere quelli compatibili per tutte e due le funzioni. Lo stesso vale per gli adattatori. Avendone qualcuno nel kit di sopravvivenza tecnologico potrai ridurre i cavi e renderli adatti per più device.

Oltre a ciò però non dovrà mancare una buona VPN. Spesso in caso di disastri naturali o guerra i cybercriminali colgono l’occasione per compiere massicci attacchi così da rubare dati personali e bancari visto che ci si prodiga per trasferire denaro gestendo le emergenze. In tuo soccorso c’è ExpressVPN che con la sua crittografia di livello militare gestirà i tuoi dati rendendoli completamente anonimi, anche in momenti particolarmente difficili e di crisi.

Kit di sopravvivenza tecnologico: cosa avere sempre con sé

Abbiamo capito una cosa importante. Oltre a dotarci degli strumenti tecnologici necessari, nel nostro kit di emergenza tecnologico dovremo anche prevedere un servizio per la nostra sicurezza digitale come una VPN.

Potremmo dover viaggiare per molti giorni e collegarci a reti WiFi pubbliche o HotSpot sconosciuti. Non vorremmo aggiungere altri problemi alla situazione già difficile che magari ci troviamo ad affrontare. Perciò la nostra connessione dovrà essere sempre protetta.

Con ExpressVPN il nostro kit di sopravvivenza sarà completo perché avremo anche una protezione contro qualsiasi attacco hacker, malware, tracker o cybercriminale. Altro aspetto importante è l’anonimato e la possibilità di accedere a tutti i contenuti online aggirando le censure.

Ciò garantirà un’informazione completa e veritiera, non gestita dal Paese dove ci troviamo in quel momento. Buona norma sarebbe tenere attivo un portafoglio crittografico dove poter trasferire in pochi minuti i risparmi nel caso dovessimo trovarci in una situazione simile a quella dell’Ucraina o in tempi di crisi economica molto duri.

Proteggiamo le nostre operazioni online con una buona VPN. Scegliere il meglio oggi non solo ci protegge nel presente, ma ci darà anche un vantaggio nel futuro rendendo la nostra privacy invalicabile in qualsiasi situazione.

Quindi scegli subito ExpressVPN, la migliore sul mercato. I suoi server sono ottimizzati per garantire connessioni veloci e senza interruzioni. Inoltre, i suoi tunnel sono a prova di hacker e tracker e le nostre informazioni saranno sempre invisibili e quindi al sicuro.

