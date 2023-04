AirPods come nuovi ogni giorno con questo Kit di Pulizia in sconto

Avrai sicuramente notato come gli AirPods si sporchino più facilmente del previsto, tutti i giorni. Residui, polvere e umidità sono i peggiori nemici delle cuffie auricolari che, dopo pochissimo tempo, sembrano già vecchi dispositivi da sostituire. Basterebbe davvero un attimo per effettuare una pulizia approfondita che le facciano risplendere nuovamente. Per la cura e l’igiene delle tue cuffie auricolari, Amazon Prime ti offre un Kit di Pulizia 3 in 1 a soli €3,99, con uno sconto del 20% con Prime.

Kit di Pulizia 3 in 1: non potrai farne a meno

Pratico e maneggevole, a forma di penna, questo kit di pulizia è facilissimo da trasportare in borsa o persino in tasca. Una volta acquistato, troverai 3 diverse componenti che renderanno i tuoi AirPods come nuovi. La spazzola di pulizia, con una spugna floccata ad alta densità, è utile a catturare la polvere all’interno della custodia protettiva. Il secondo strumento di cui non puoi fare a meno è la spazzola di setola di alta qualità, con cui pulire comodamente gli altoparlanti con un semplice tocco, senza alcuna pressione. Ma tu vuoi molto di più, ed è qui che entra in gioco il terzo indispensabile elemento. Per eliminare la sporcizia più difficile, e per pulire le tue AirPods a fondo, la punta metallica riesce a rimuovere i residui di polvere più ostinati.

Se hai paura che il tempo o l’acqua possano deteriorarlo, sappi che il kit di pulizia 3 in 1 è realizzato in acciaio inox e plastica di tipo ABS ultraresistente; la spugna floccata è facilmente lavabile e non si rovina facilmente, nonostante l’usura quotidiana. Questa comodissima penna multifunzione è dunque perfetta per una pulizia a 360°, con il minimo sforzo e il massimo risparmio. Acquista il Kit di Pulizia per AirPods a soli €3,99 su Amazon, con uno sconto del 20% con il tuo abbonamento Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.