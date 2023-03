Con questo Kit di Pulizia in OFFERTA i tuoi AirPods tornano COME NUOVI

Pulire i propri dovrebbe essere un’azione quotidiana, per evitare che germi e sporcizia entrino a contatto con la pelle. Per proteggere le tue orecchie non affidarti a stuzzicadenti e altri arnesi impropri che potrebbero danneggiare i tuoi accessori, ma scegli il kit di pulizia giusto. Su Amazon puoi provare questa comodissima Penna per pulire gli auricolari a soli €5,09.

Kit di Pulizia per auricolari: addio germi e batteri

Questo kit di pulizia è costituito da una semplice penna 3 in 1. La spazzola con spugna ad alta densità è indispensabile per rimuovere la polvere all’interno della custodia che protegge i tuoi AirPods, così come il foro sonoro la rete protettiva degli auricolari. La piccola spazzola laterale con setole ti garantisce una pulizia più approfondita: puoi rimuovere macchie e polvere più ostinata con un semplice tocco, con la minima pressione. Le setole sono morbide e non graffieranno mai i tuoi accessori. Ma per una pulizia ancor più efficace, esiste un terzo elemento rivoluzionario: la punta metallica. Puoi rimuovere lo sporco nei punti più difficili da raggiungere, per una pulizia a 360°: i tuoi AirPods tornano come nuovi.

Questo comodissimo kit a forma di penna è facile da trasportare: sottile, poco ingombrante, puoi portarlo in borsa, in valigia o nel tuo zaino da viaggio. Togli i due tappi a seconda dello strumento che ti occorre, e il gioco è fatto. Il kit è compatibile con ogni tipo di auricolari Bluetooth dotati di custodia protettiva e di ricarica, ma puoi anche usarli per pulire il tuo smartphone e altri dispositivi con piccole entrate difficili da disinfettare.

La cura dei tuoi accessori è fondamentale per avere un’igiene sempre al top e preservare la durata di auricolari e non solo. Approfitta di questa offerta incredibile su Amazon e scegli il Kit di Pulizia per AirPods a soli €5,09 con Prime.

