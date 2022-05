Kit chiavi a brugola 9 in 1 super PREMIUM a 8€: solo su Amazon

Un kit di chiavi a brugola 9 in 1, super completo e con ogni pezzo di colori diverso, così da avere sempre quello giusto a disposizione. Eccezionale materiale di costruzione e un prezzo irresistibile su Amazon adesso. Spunta il coupon in pagina e completa l’ordine per averlo a 8€ circa appena, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido: disponibilità in promozione super limitata.

Kit chiavi a brugola a prezzo pazzesco su Amazon

Un set decisamente interessante, anche perché concepito in modo diverso dagli altri. Infatti, ogni unità ha un colore diverso dall’altro: in questo modo, durante i tuoi lavori di fai da te, puoi distinguerli al volo ed essere sicuro di non perdere tempo a cercare quello che ti serve.

Inoltre, il design a “L” con angolo di 90 gradi, ti permette agevolmente di completare qualsiasi operazione senza troppa fatica. Ogni pezzo è realizzato in acciaio S2, così da garantirti tutta la robustezza che e la solidità che ti servono. Quanto alle misure, in dotazione nella pratica custodia ricevi 1 pezzo per ognuna di queste dimensioni:

1,5×89,1mm 2x107mm 2,5×112,2mm 3×128,7mm 4×145,8mm 5×159,6mm 6×175,2mm 8×208,2mm 10×231,2mm

Insomma, un kit di chiavi a brugola 9 in 1 realmente completo, oltre che con particolarissimo design. Non perdere l’occasione di accaparrartelo a 8,99€ appena da Amazon. Spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido: disponibilità in promozione super limitata.

