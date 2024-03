Kirby e la Terra Perduta per Switch: offerta Amazon al MINIMO STORICO

Ottima occasione se possiedi una Nintendo Switch e stai cercando un nuovo gioco con cui divertirti nel tempo libero. Su Amazon puoi acquistare Kirby e la Terra Perduta, uno dei migliori giochi più recenti per la console, in offerta al prezzo più basso di sempre di 39,99 euro invece di 59,99. Giocabile anche in multiplayer, ti garantirà ore di divertimento.

Kirby e la Terra Perduta in offerta: un gioco per tutte le età

In questo nuovo capitolo, Kirby è stato risucchiato da un misterioso vortice e catapultato in un mondo sconosciuto, colmo di pericoli e sorprese. Vivrai quindi un’entusiasmante avventura 3D, in cui ti troverai ad esplorare un mondo completamente nuovo, ricco di segreti da scoprire e sfide da affrontare.

Il bello è che potrai scegliere di non essere da solo perché grazie alla modalità cooperativa a 2 giocatori puoi affrontare l’avventura insieme a un amico, scoprendo segreti, affrontando nemici e divertendosi insieme.

Il gameplay include diverse nuove abilità, tra cui la Trivella e l’Esploratore, che si uniscono alla vasta lista delle abilità iconiche del protagonista. Ma la vera novità di questo gioco è rappresentata dalla Boccomorfosi, un’incredibile trasformazione che permette a Kirby di assumere forme inaspettate come auto, lampadina, cono e molto altro ancora. Queste trasformazioni offrono nuovi modi di interagire con l’ambiente di gioco, aprendo la strada a nuove sfide e opportunità.

Portati a casa questo fantastico titolo al suo prezzo più basso di sempre: 39,99 euro invece di 59,99. Solo su Amazon.