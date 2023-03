Kingston: microSD da 128GB con adattatore a MENO di 18€

Il tuo smartphone o tablet incomincia ad avere la memoria piena e stai decidendo cosa devi cancellare? Non eliminare niente, piuttosto vai su Amazon e metti nel tuo carrello la microSD da 128GB Kingston a soli 17,99 euro, invece che 30,99 euro.

Con questo sconto del 42% avrai un risparmio di ben 13 euro e ti porti a casa un dispositivo utile e versatile. Infatti, oltre a smartphone e tablet, è adatta anche per droni, macchine fotografiche, action cam e tanto altro. Con una piccola spesa aggiungi un bel po’ di memoria al tuo dispositivo e gli dai una nuova vita.

Kingston: microSD da 128GB super veloce

Oltre all’ottimo spazio di archiviazione che avrai a disposizione con questa microSD, ben 128GB, potrai anche beneficiare di trasferimenti veloci. Ha una velocità che può arrivare fino a 170 MS/s e ti permette di trasferire file in un baleno. Puoi realizzare video in 4K Ultra HD senza perdere frame né avere rallentamenti.

Inoltre, grazie alla classe A2, puoi eseguire qualsiasi applicazioni direttamente dalla microSD al massimo della velocità. Un’altra caratteristica assolutamente interessante è la sua robustezza. È testata per resistere all’acqua, agli urti, agli sbalzi termici, alle vibrazioni e ai raggi X. I tuoi dati saranno sempre al sicuro.

Non perdere questa occasione più unica che rara. Sii rapido perché difficilmente potrà durare ancora a lungo. Quindi vai su Amazon e acquista la tua microSD da 128GB Kingston a soli 17,99 euro, invece che 30,99 euro. Se completi l’ordine ora la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, per gli abbonati ai servizi Prime. Se non sei ancora iscritto fallo adesso cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.