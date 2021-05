Se cerchi il classico, enorme e ingombrante, tapis roulant, allora Kingsmith R1 Pro non è il prodotto per te. Se invece vuoi un prodotto più performante, più smart e per niente ingombrante, l'hai trovato ed ho anche una buona notizia: ora è in sconto di 129€ circa, applicando uno speciale coupon (codice sconto “JC3Z86W99EK1”). Inoltre, potrai beneficiare di spedizioni totalmente gratis da magazzino europeo.

Kingsmith R1 Pro: il RE dei tapis roulant è un walking pad

Perché un prodotto di questo tipo e non un classico sistema di camminata (o corsa) da interni? Lascio parlare le immagini:

Basterebbe questo per innamorarsi di un dispositivo di questo tipo. Non dovrai porti più il problema “vorrei, ma non posso” perché non hai abbastanza spazio per un tapis roulant classico. Puoi liberarti di questa convinzione, finalmente.

Non basta, vero? Giustamente sei pieno di dubbi: quel rettangolo piatto e alto, a cosa serve e come lo si può paragonare al dispositivo che ha accanto? Anche in questo caso le immagini sono molto più esplicative e ti aiuteranno a comprendere come da zero, tu possa avere fra le mani un tapis roulant completo:

Magia? No, tecnologia. Dopo averlo aperto, in casa avrai un vero e proprio gioiellino, pronto a diventare il tuo migliore amico per gli allenamenti. Decidi se correre a 10KM/h oppure se camminare a 6KM/h. Per cambiare modalità, usa il telecomando in dotazione, sfruttando il programma manuale.

Se invece preferisci, lascia impostato quello automatico: un avanzatissimo algoritmo capirà in tempo reale qual è la migliore velocità sulla base della tua andatura. Naturalmente, trattandosi di un modernissimo strumento di allenamento, poteva mai mancare un lato smart? Assolutamente: ti basterà scaricare l'applicazione KS Fit sullo smartphone per gestire il tuo preziosissimo personal trainer! E la sicurezza? Come ogni tapis roulant che si rispetti, c'è lo STOP di emergenza attraverso la corda.

Super silenzioso, non solo non occuperà spazio e sarà sempre super versatile, ma non disturberà nemmeno chi è con te mentre ti alleni. Anzi, potrai fare sport mentre guardi la TV, senza lottare con pesanti rumoracci meccanici. Quand'è chiuso poi, è un quasi un oggetto d'arredo industrial!

Per approfittare subito dell'eccezionale promozione offerta da GoGoBest, celebre store che ti consente di accedere ai tuoi attrezzi sportivi al prezzo migliore, devi:

collegarti all'inserzione ufficiale;

mettere il prodotto nel carrello;

inserire il codice sconto “JC3Z86W99EK1” prima di pagare;

il prezzo passerà in automatico da 599€ a 469,99€: lo sconto totale è di 129€!

Come anticipato, le spedizioni sono assolutamente gratis, garantite da magazzino europeo: niente rischio di dogana o spese extra. Dovrai solo aspettare il tuo nuovo personal trainer: Kingsmith R1 Pro.

