King C Gillette: kit regolabarba professionale a soli 19€, una BOMBA

Se hai la barba e vuoi regolarla da solo senza andare tutte le volte dal parrucchiere non perdere questa promozione che ho scovato su Amazon. Se fai alla svelta puoi mettere nel tuo carrello il regolabarba professionale King C Gillette a soli 19,49 euro, invece che 32,69 euro.

Si tratta di un fantastico kit che ti permetterà di creare il tuo look anche ogni giorno diverso in pochissimo tempo e in modo professionale. Dato però che è un’offerta a tempo limitato devi fare in fretta. E poi questo prezzo si avvicina tantissimo al minimo storico e dunque andrà a ruba e le unità disponibili non sono tantissime.

King C Gillette: il kit professionale tuo a pochissimo

Sicuramente il rapporto qualità prezzo del kit professionale King C Gillette è davvero imbattibile. In confezione troverai un regolabarba elettrico dotato di tre pettini intercambiabili con cui puoi regolare la lunghezza che desideri. Potrai scegliere tra una barba molto corta di appena 1 mm fino a una barba più lunga di 21 mm.

Il rasoio si presenta con un design molto elegante, è leggerissimo, robusto e maneggevole. I pettini li puoi cambiare velocemente e in modo semplice, nonché lavarli sotto l’acqua. Le lame sono molto affilate e quindi garantiscono risultati eccellenti in una sola passata irritando meno la pelle. La batteria ricaricabile offre fino a 50 minuti di rasatura con una ricarica completa e in confezione troverai il suo caricabatterie.

Insomma una fantastica occasione da non perdere assolutamente soprattutto per il prezzo con cui la potrai avere. Dunque vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo regolabarba professionale King C Gillette a soli 19,49 euro, invece che 32,69 euro. Se concludi l’ordine ora lo riceverai a casa tua domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.