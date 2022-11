Kindle Scribe arriva su Amazon ed è MERAVIGLIOSO: leggi, scrivi e crei

Non un semplice eBook reader, non un pesante tablet (che non è in grado di restituire la sensazione di scrivere su un foglio di carta). Un ibrido, lo strumento perfetto per avere il meglio dell’analogico e tutti i vantaggi del digitale. Centinaia di libri pronti da leggere e infiniti fogli i carta “virtuali” sui quali scrivere con una speciale penna, preservando la magica sensazione di usare matita e taccuino. Tutto, racchiuso in un dispositivo compatto, sottile, leggero e con un grande display da 10,2″. Uno strumento dedicato al piacere di leggere, ma anche alla produttività. Infatti, sullo speciale display è possibile modificare rapidamente documenti di testo, oltre ovviamente a scrivere a mano.

Un prodotto super premium, che adesso è finalmente disponibile su Amazon Italia, senza attesa di preordine. Il prezzo parte da 369,99€ con la Penna Basic inclusa e le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Scegliendolo oggi, hai diritto a 4 mesi di abbonamento gratuito a Kindle Unlimited: leggi quando vuoi e quanto vuoi! Basta iscriverti mentre configuri il tuo nuovo dispositivo.

Kindle Scribe è disponibile con spedizione immediata

Batteria che dura diverse settimane, schermo ad alta visibilità unico (il primo pannello dal mondo da 10,” ad essere antiriflesso e con densità di 300ppi), penna avanzata con tratto di diverso tipo (e diversi strumenti come la gomma e l’evidenziatore). Sono solo alcune delle peculiarità di un prodotto innovativo, unico nel suo genere. C’è anche una luce integrata da 35 LED, che ti permette di utilizzare il dispositivo senza problemi anche al buio.

Leggi il tuo libro preferito, prendi appunti sulle “pagine”, crea taccuini, liste e diari. Ancora, modifica documenti (diversi formati supportati) e poi esportali senza problemi. Grazie al supporto alla connessione a Internet tramite WiFi, non ci saranno problemi.

Goditi il meglio di uno strumento avanzato come Kindle Scribe, senza l’ansia di dover ricaricare la batteria. Dura diverse settimane: non servirà collegarlo alla corrente ogni sera. Fatti un regalo di Natale unico, sceglilo adesso su Amazon e ricevilo rapidamente e gratis, grazie ai servizi Prime.

