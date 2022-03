Kindle: ora a prezzo stracciato 1 milione di libri GRATIS, non aspettare

Ei lettore da capogiro, in questi giorni stai facendo un po' i conti con la tua passione, vero? Ti do un consiglio: non rinunciare mai al tuo passatempo, soprattutto se questo riguarda la lettura perché è la tua arma contro il mondo. Se da tempo sei intrigato nel digitale, l'offerta che Amazon ti propone fa proprio al caso tuo: un piccolo investimento iniziale per il tuo Kindle, ma hai tutto da guadagnare.

Il modello base lo acquisti con uno sconto che ti invita a nozze: 64,99€ e lo ricevi a casa. In più hai due mesi di Kindle Unlimted a costo zero, ma di questo ti parlo fra pochi secondo.

Le spedizioni? Veloci e gratuite in tutta Italia con Prime attivo.

Kindle: la lettura in digitale non è mai stata così vorace

Ti starai chiedendo del perché io abbia utilizzato “vorace” come parola. Beh, perché da quando io stessa ho un Kindle, ogni volta che apro un libro non riesco a metterlo giù. È molto autodistruttivo, ma se sei un lettore come me sai esattamente di cosa sto parlando.

Questo prodottino potrebbe spaventarti, ma una volta che ci fai l'abitudine, vedi che non te ne separi più. A parte il fatto che è leggerissimo, ma ti permette di leggere ovunque tu vada senza mai problemi. Con il display retroilluminato anche nel buio hai tutto a portata di occhi senza neanche dare fastidio se hai qualcuno vicino!

Conta che la batteria dura una vita e mezza ogni ricarica e con tutto lo spazio che hai, ci salvi sopra una libreria intera. Proprio in merito a questa, ti spiego brevemente cos'è Kindle Unlimited. Se vogliamo metterla in due parole, ti basta sapere che è un Netflix della lettura. Con la promozione ora in atto ricevi due mesi a costo zero, dopodiché, se vuoi rinnovarlo, l'abbonamento costa 9,99€ e ti offre accesso a un milione di libri diversi (letteralmente) che soddisfano ogni gusto.

Cosa aspetti allora? Acquista subito il tuo Kindle su Amazon a soli 64,99€ e vedi che non potrai pentirtene.