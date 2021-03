Sei in cerca di un ebook reader? I dispositivi Kindle sono in offerta su Amazon con uno sconto fino a 60€. Grazie alle promozioni di primavera è possibile acquistare una delle tre varianti a prezzo speciale. Spedizioni rapide e veloci in tutta Italia.

Kindle: l’e-reader di cui hai bisogno a prezzo speciale

Disponibile in tre versioni differenti, la serie Kindle racchiude al suo interno tutto il comfort che ogni lettore desidera avere. Capace di rendere la lettura immersiva e ricordare l’esperienza che si ha su carta, Kindle è la risposta economica ed ecologia a chi legge abitualmente.

Kindle è la versione base di questa serie di dispositivi. Dotato di uno schermo da 6 pollici con tecnologia Amazon a 167 PPI, è perfetto che per chi ama leggere ma non nutre particolari esigenze. La versione rinnovata possiede ora una luce frontale integrata che permette di leggere anche in ambienti ostili. Ha una memoria di 8 GB e compatibile con le reti WiFi.

Kindle Paperwhite è poi, la versione più avanzata del dispositivo. Avente sempre un display da 6 pollici, in questo caso la sua risoluzione aumenta a 300 ppi rendendolo perfetto anche per chi ama leggere graphic novels, manga e fumetti. Con una luce frontale composta da 5 LED, questo modello si caratterizza per il design a filo dello schermo e la sua resistenza all’acqua Può essere acquistato sia con un taglio di memoria da 8 che 32 GB.

Kindle Oasis, infine, è la versione plus dell’intera serie. Ciò che lo caratterizza più di tutto è la personalizzazione dello schermo che consente di regolare non solo la luminosità ma anche la tonalità stessa della luce. L’opzione di adattamento automatico lo rende sempre pronto a offrire il massimo. Come il modello precedente è dotato di certificazione IPX8 e di uno schermo con risoluzione 300 ppi. Aumenta di un pollice l’ampiezza dell’area di lettura. Sul corpo del e-reader sono infine presenti due tasti fisici che rendono la navigazione più immediata.

Puoi acquistare:

Il dispositivo in versione base a soli 64,99€ a questo indirizzo;

L’e-reader versione Paperwhite a soli 99,99€ a questo indirizzo;

Il dispositivo Oasis a soli 189,99€ a questo indirizzo.

Spedizioni entro 48 ore se abbonati a Prime. Kindle Oasis, infine, è acquistabile anche a rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica