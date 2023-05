Kindle 2022, libri a più non posso con 16GB a disposizione (-10%)

Se da tempo stavi pensando di acquistare un lettore di eBook lascia stare tutti gli altri modelli e concentrati sul Kindle perché sta aspettando il tuo nuovo migliore amico. Il modello 2022 uscito da pochissimo sul mercato è quello che fa al caso tuo se non sei sicuro di amare il digitale.

Te ne pentirai? No, scordatelo perché una volta che ingrani la marcia non smetti più. Tuttavia con il ribasso del 10% ora in corso su Amazon è un’occasione da non perdere. Portalo a casa con un solo click a soli 89,90€.

Delle spedizioni non ti preoccupare, ti basta avere un abbonamento Amazon Prime per ottenerle gratuite e rapide.

Kindle 2022: perché scegliere questo modello

Quando si parla di modello base un po’ di storce il naso, ma il Kindle 2022 è praticamente il Paperwhite delle vecchie generazioni quindi perché non apprezzarlo? Ora con 16 GB di spazio a tua completa disposizione, non fa che stupirti.

Display ampio da 6 pollici e 300 ppi di risoluzione per poter leggere anche graphic novel in una sola volta. Ti basta avere Kindle Unlimited per avere a disposizione milioni di libri ma sappi che già con Prime hai diverse letture gratuite a tua disposizione.

Oltre ad avere la luminosità regolabile, questo modello è il più leggero e compatto così da poterlo avere sempre dietro. Dopotutto portare uno dei tuoi mattoni da lettura a spasso non è mai stato così comodo.

Batteria che dura letteralmente settimane e design sostenibile con plastica riciclata che però è robusta, duratura e non si scalfisce.

Questo, mio amico, diventerà il tuo passatempo preferito. Non perdere l’occasione di portare a casa il tuo Kindle modello 2022 da Amazon oggi che è in promozione. Con il 10% lo paghi appena 89,90€.

Le spedizioni sono gratuite e rapide in tutta Italia con i servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.