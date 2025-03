Kinder, Perugina e altri: uova di Pasqua 2025 a prezzo SPECIALE su Amazon

Le uova di Pasqua, quest’anno, ordinale su Amazon e risparmia non solo sul prezzo, ma anche sullo stress: non dovrai andare in giro per negozi per cercare quelle che ti servono. Le ordini da smartphone, tablet o PC e poi le ricevi direttamente a casa, in pochissimo tempo!

Abbiamo raccolto in questa selezione solo quelle dei brand più noti, compresi i prodotti Kinder! Scegli adesso: la disponibilità delle scorte è altamente ballerina, potrebbero finire a breve.

Baci Perugina, fondente extra (265 grammi) a 12,69€.

KitKat, uovo al latte da 240 grammi a 12,69€.

Galak, uovo di cioccolato bianco da 240 grammi a 12,69€.

Baci Perugina, fondente extra al 70% (265 grammi) a 12,69€.

Loacker “Fantasia Gialla”, uovo non commestibile ripieno di snack assortiti a 13,49€.

Kinder GranSorpresa Maxi, tema “Funko PoP Harry Potter” (220 grammi) a 14,39€.

Kinder GranSorpresa Maxi, tema “Barbie” a 15,99€.

Kinder GranSorpresa Maxi, a tema “Funko PoP Stranger Things” a 15,99€.

Lindt, cioccolato bianco con nocciole (da 320 grammi) a 17,99€.

Kinder GranSorpresa gigante, tema “Spiderman” (320 grammi) a 19,99€.

Ordinare online le uova di Pasqua, scegliendo Amazon, ti eviterà la noia di andare a cercarle per negozi: non perderai tempo.

Acquistarle adesso è fondamentale, però: se temporeggerai troppo, potresti arrivare quando le scorte saranno finite.