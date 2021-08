Kena dopo il lancio avvenuto ieri della sua nuova KenaFlash 7,99 ha deciso di aggiungere Fastweb ed altri virtuali alla lista di virtuali da cui è possibile passare.

KenaFlash: la promo

La tariffa che risulta attivabile dal 3 Agosto 2021 offre 70 Giga di traffico dati in 4G, minuti illimitati verso tutti fissi e mobili in Italia e SMS senza limiti a 7,99 euro mensili. Questa promo offre una velocità di navigazione fino a 30 Mbps in download e upload su rete TIM.

Con la modifica sul target di clientela di derivazione, anche i clienti Fastweb, Lycamobile, Professional Link, China Mobile, Telmekon, 1Mobile, BT Mobile, BT ENIA Mobile, Daily Telecom, Digi Mobil, Enegan Mobile, Green, Intermatica, Noitel, NTmobile, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona, Spusu, Welcome Italia, Wing Mobile, Withu Mobile. Rimane dunque la possibilità anche per i clienti Iliad e Poste Mobile di passare a suddetta tariffa.

Inoltre, incluso nel prezzo troviamo il servizio di reperibilità Lo Sai e Chiama Ora e l'ascolto gratuito della Segreteria Telefonica.

La Flash di KenaMobile non ha la dicitura “Per Sempre” come le altre del virtuale, quindi, nell'arco dei mesi potrebbe subire delle modifiche.

Costi ed altro

Il contributo iniziale per l'attivazione dell'offerta non comporta alcuna spesa. La prima volta è necessario corrispondere 10€ per il primo mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Kena Mobile

Tariffe