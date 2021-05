La Promo You&Me, Kena Mobile offre la possibilità di ricevere ogni mese un bonus sul proprio credito residuo grazie ad un semplice coupon.

Kena You&Me: i dettagli

Grazie a questa iniziativa è possibile ottenere fino a 24 euro di credito telefonico all’anno. Inoltre, passando a Kena Mobile ed immettendo il codice YOUeME in fase di acquisto della promo desiderata, si riceverà via SMS un ulteriore codice da condividere con i propri amici. In questo modo, anche quando il vostro amico passerà a Kena Mobile, riceverà 2€ al mese sul suo credito residuo. In pratica, per ricevere il bonus mensile è necessario che l’invitato passi al virtuale di TIM.

Questa operazione è fondamentale per ottenere i 2 euro di rimborso ogni mese, infatti, se uno dei due cambierà operatore dopo un certo periodo si perderà il beneficio di tale bonus mensile.

La ricezione del credito omaggio è valida per tutta la permanenza delle due SIM, la propria e quella dell’amico, in Kena Mobile.

Validità ed altro

L’iniziativa Kena You&Me è valida da oggi 12 Maggio 2021 e fino al 3 Maggio 2021, salvo eventuali proroghe. Il codice condiviso con l’amico è riscattabile entro il 10 Maggio 2021. Inoltre, in caso di passaggio ad altro operatore il credito bonus accumulato verrà perso e non sarà quindi possibile trasferirlo come credito residuo.

