Kena ha deciso di mettere a disposizione di alcuni clienti una nuova tariffa creata ad hoc per loro.

Kena: tariffa personalizzata, vediamo i dettagli

La promo dedicata per i già clienti viene proposta tramite il seguente SMS:

Per te. Vuoi ancora più giga per navigare senza problemi? Ti abbiamo riservato un’offerta speciale. Kena 7,99 con Minuti ed SMS illimitati e 100gb (4,5 Giga in EU) al costo di 7,99 euro al mese. Per attivarla chiama il 181 e chiedi ad un nostro operatore

Nello specifico, dunque, la promozione offre 100 Giga di internet, minuti e SMS illimitati verso tutti a meno di 8 euro al mese. Nel canone mensile, sono inclusi anche 4,5GB di roaming in Europa oltre al servizio di reperibilità LoSai e Chiama Ora.

Inoltre, è possibile che anche chi non ha ricevuto il messaggio possa attivare la promo dedicata semplicemente chiamando il 181 di Kena Mobile.

Per attivare tale promo è infatti necessario chiamare l'apposito numero per il Servizio Clienti ed attendere l'attivazione da parte di un operatore.

Costi ed altro

Tale promo non prevede costi di entrata. Il cliente che decide di attivare la tariffa a lui dedicata dovrà corrispondere soltanto il costo del primo mese. In pratica, basta avere un credito residuo maggiore di 7,99 euro per aderire a questa promozione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Kena Mobile

Tariffe