Kena Special: fino a 200GB e 10€ di Buono Amazon!

Kena Special è la promozione del low-cost di TIM con un Buono Amazon di 10 euro e 100 Giga in regalo per 30 giorni.

Oggi vediamo quindi come aderire a questa iniziativa che permette di ricevere il voucher per acquistare online su Amazon.

Kena Special: i dettagli

Per il periodo natalizio, Kena Mobile ha deciso di regalare per 3o giorni ben 100 Giga di traffico internet.

La promo offre quindi 200 Giga di internet in LTE su rete TIM fino a 30 Mbps in download e upload, minuti senza limiti di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e SMS sempre illimitati. Tutto a questo a soli 7,99 euro ogni mese. Dopo il periodo promozionale, l’offerta prevederà 100 Giga di dati in 4G allo stesso prezzo.

Il traffico dati aggiuntivo è disponibile solo se si richiede la portabilità del proprio numero entro le ore 10 del 21 Dicembre 2021.

Inoltre, grazie ai nuovi accordi sul roaming sono disponibili senza costi aggiuntivi ben 5,5 Giga da utilizzare in tutta Europa.

La promozione a meno di 8 euro al mese è disponibile solo per chi passa a Kena da operatori MVNO come Iliad, Lycamobile, Fastweb, Feder Mobile, Professional Link, Poste Mobile, China Mobile, Telmekon, 1Mobile, BT Mobile, BT ENIA Mobile, Daily Telecom, Digi Mobil, Elite Mobile, Enegan Mobile, Green, Intermatica, Noitel, NTmobile, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona, Spusu, Welcome Italia, Wing Mobile e Withu Mobile.

Buono Amazon da 10€ e 100 Giga extra: come funzionano?

Ottenere il coupon Amazon da 10 euro è davvero molto semplice. Basta, infatti, richiedere la portabilità del proprio numero entro le ore 10 del 21 Dicembre 2021.

Per quanto riguarda i 100 Giga aggiuntivi sono disponibili per tutte le promo attivate entro le ore 10 del giorno 11 Gennaio 2022.

Costi ed altro

La Kena Special non ha alcun costo di attivazione. Inoltre, anche la SIM è completamente gratuita così come la spedizione a casa.

Tale tariffa è disponibile sia online che nei negozi autorizzati.