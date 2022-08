Kena: PROMO con attivazione ad 1 Centesimo, sembra

Tempo Scaduto! La PROMO di Kena con attivazione e primo mese in regalo costa ora 1 Centesimo di euro. L’operatore virtuale ex Noverca ha deciso di modificare il contributo iniziale a causa di un problema legato al sistema di attivazione nei negozi. La tariffa a meno di 6 euro al mese è in scadenza DOMANI.

Kena PROMO: ora con costo di attivazione iniziale

L’offerta che varia il suo costo di attivazione è sempre la solita. Nello specifico, prevede 70 Giga di traffico dati in LTE su rete TIM con velocità fino a massimo 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload, minuti illimitati verso tutti i gestori e 500 SMS verso qualsiasi operatore. Il tutto per soli 5,99 euro ogni mese che pagherete dal secondo mese. In questo canone mensile troviamo anche 5 Giga di internet da utilizzare ogni mese in roaming per i viaggi in Europa.

Come abbiamo detto all’inizio, la scadenza di questa tariffa è stata fissata per il 2 Agosto 2022. Come di consueto, l’offerta non prevede aumenti né vincoli.

L’offerta in questione è disponibile solo in portabilità da Iliad, Poste Mobile, Lyca Mobile, Fastweb Mobile, 1 Mobile, BT Mobile, BT Etnia Mobile, China Mobile, Coop Voce, Daily Telecom, DIGI Mobile, elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Ovunque, Italia Power, Spusu, NetValue, Noitel, Noverca, Nextus, NTMobile, Optima, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Telmekom, Tiscali Mobile, Welcome Italia, Wings e Withu.

Costi ed altro

L’offerta prevede ora 1 centesimo di euro richiesto come contributo di attivazione iniziale. La spedizione della SIM a domicilio ed il primo mese sono invece completamente gratuiti. La promozione a meno di 6 euro mensili è disponibile solo richiedendo la portabilità da specifici MVNO entro il 2 Agosto 2022.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.