Kena: nuova Promo a 5,99 euro al mese con 50GB

Kena ha lanciato a sorpresa quest’oggi una nuova promo con 50 Giga di internet a meno di 6 euro al mese. La tariffa in questione è disponibile ONLINE solo per chi cambia gestore e proviene da alcuni operatori virtuali.

Vediamo nello specifico cosa prevede quest’offerta, attualmente attivabile fino alle ore 10 del giorno 3 Maggio 2022.

Kena: Nuova Promo a 5,99€

La tariffa speciale disponibile solo per alcuni giorni offre 50 Giga di traffico internet su rete TIM in 4G con velocità massima fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload, minuti senza limiti verso tutti i gestori sia mobili che fissi in Italia e 500 SMS sempre senza distinzioni di operatore. Tutto questo a soli 5,99 euro ogni mese. I rinnovi avvengono mensilmente sul credito residuo della SIM ed includono anche 4 Giga di internet da utilizzare in roaming per i viaggi all’interno dell’Unione Europea.

Questa nuova promo ha anch’essa la dicitura per sempre come praticamente tutte quelle di queste MVNO. Questo significa che Kena non potrà rimodulare la propria offerta. Inoltre, quest’offerta non prevede vincoli. In caso di insoddisfazione, sarà possibile passare ad altro gestore senza costi aggiuntivi.

La Kena 5,99 50GB Plus è attivabile ONLINE solo provenendo da specifici MVNO come Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, Fastweb Mobile, 1 Mobile, BT Mobile, BT Etnia Mobile, China Mobile, Daily Telecom, DIGI Mobile, Elite Mobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Ovunque, Italia Power, Spusu, NetValue, Noitel, Noverca, Nextus, NTMobile, Optima, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Telmekom, Welcome Italia, Wings e Withu.

Questa promozione, ricordiamo, è disponibile solo per chi passa da questi virtuali. Non è possibile richiedere un nuovo numero oppure passare a Kena da un altro gestore non indicato nella lista.

Costi ed altro

Kena regala sia l’attivazione che la spedizione della SIM a casa. In pratica, il costo iniziale da sostenere sarà pari a 5,99 euro per la prima mensilità.