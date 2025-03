Kena Mobile: un mese in omaggio e raddoppio dei Giga

Fino alla mezzanotte del 1° aprile sarà attiva l’offerta 5,99 Promo 100 di Kena Mobile, con 200 Giga in 4G anziché 100 Giga a 5,99 euro al mese, più un mese in omaggio e zero costi di attivazione fornendo i consensi commerciali. Per beneficiare invece del raddoppio dei Giga, è sufficiente attivare il servizio di ricarica automatica al momento della sottoscrizione.

L’offerta è rivolta agli utenti che attivano un nuovo numero Kena Mobile e a coloro che richiedono la portabilità del loro numero da Iliad, ho. Mobile, CoopVoce, Fastweb Mobile, Lycamobile, Poste Mobile, Tiscali e altri MVNO. Ricordiamo che per le sue offerte Kena si appoggia alla rete TIM: nello specifico, la velocità in download è fino a 60 Mbit/s, invece quella in upload fino a 30 Mbit/s, valori dunque più che sufficienti per navigare in rete, giocare online e guardare i propri contenuti preferiti in streaming.

La nuova offerta di Kena Mobile

Riepiloghiamo quindi cosa include la nuova offerta di Kena Mobile, in scadenza il 1° aprile: 200 Giga per navigare in Internet in 4G, minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili, nonché 200 SMS verso tutti i mobili. La promo originale prevede in realtà 100 Giga, ma l’attivazione del servizio di ricarica automatica consente di raddoppiare i Giga. Se invece si sceglie di non attivare il servizio, i Giga tornano ad essere cento. E sempre a proposito di Giga, stavolta indipendentemente dal servizio o meno di ricarica automatica, sono inclusi anche 8 Giga in 4G per navigare in Europa.

Un ulteriore servizio incluso è il VoLTE, supportato esclusivamente sui dispositivi 4G abilitati alla sulla rete Kena. Dal momento che l’operatore si appoggia a TIM, si ha una copertura pressoché totale in tutto il territorio italiano.

Infine, ricordiamo che l’offerta prevede un contributo di attivazione pari a 4 euro. Volendo, è possibile eliminare anche i costi di attivazione fornendo i propri consensi commerciali.