Kena Mobile, oltre ad aver incrementato la velocità in download delle sue promo a partire da 9,99 euro al mese, ha deciso di regalare anche un Buono Amazon da 10€ per chi passa all’operatore virtuale ex Noverca.

Kena Mobile con Buono Amazon? Sì, è tutto vero!

Le tariffe compatibili con l’iniziativa che regala un Buono Amazon da 10 euro sono quelle dedicate al passaggio da altro operatore. Vediamo meglio però entrambe le promo disponibili:

Kena 9,99 : questa prima offerta gode di 100 Giga di traffico dati in 4G fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload, minuti illimitati verso tutte le utenze sia fisse che mobili e SMS senza limiti a soli 9,99 euro ogni mese . La tariffa in questione è attivabile provenendo da Iliad , Poste Mobile, Lyca Mobile, Fastweb , Coop Voce, ho.mobile , Tiscali, Spusu Italia ed altri gestori virtuali.

: questa prima offerta gode di di traffico dati in 4G fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload, minuti illimitati verso tutte le utenze sia fisse che mobili e SMS senza limiti a soli . La tariffa in questione è attivabile provenendo da , Poste Mobile, Lyca Mobile, , Coop Voce, , Tiscali, Spusu Italia ed altri gestori virtuali. Kena 12,99: la seconda promo compatibile con l’iniziativa del Buono Amazon è attivabile in portabilità da qualsiasi operatore e mette sul piatto un pacchetto con 70GB di internet, minuti e SMS illimitati verso tutti al prezzo mensile di 12,99 euro.

Oltre alla possibilità di ricevere il coupon da 10 euro è possibile ricevere fino a 50€ per ogni amico portato in Kena grazie alla promo “Porta i tuoi Amici in Kena”.

Costi ed altro

Kena 9,99 e Kena 12,99 non prevedono contributi di attivazione ed inoltre prevedono la spedizione gratuita della SIM presso il proprio domicilio.

Kena Mobile

Tariffe