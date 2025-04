Kena Mobile: 200 Giga a 5,99 euro e il primo mese è gratis

Se cerchi un’offerta con tanti Giga e vuoi risparmiare rispetto alla tua attuale tariffa mensile, potresti prendere in considerazione la nuova offerta di Kena Mobile da 200 Giga a 5,99 euro al mese, con minuti illimitati, 200 SMS, più un mese in omaggio. L’offerta è attivabile dai clienti Iliad, Fastweb, ho. Mobile e altri MVNO, oltre che dalle persone che richiedono un nuovo numero.

L’attivazione è gratuita fornendo i consensi commerciali, altrimenti il costo è pari a 4 euro. A questo proposito, anche per beneficiare del raddoppio dei Giga, da 100 a 200, occorre aggiungere il servizio di ricarica automatica al momento della sottoscrizione dell’offerta, altrimenti usufruirai dei 100 Giga iniziali previsti.

I dettagli della nuova offerta di Kena Mobile

5,99 Promo 100 è la nuova offerta di Kena Mobile. L’offerta prevede 200 Giga in 4G, anziché 100 Giga, con l’attivazione del servizio di ricarica, più minuti illimitati e 200 SMS a 5,99 euro al mese. Il contributo di attivazione previsto è di 4 euro, ma fornendo i consensi commerciali si azzera anche questa spesa, tenendo conto che il primo rinnovo è offerto dall’operatore.

Kena si appoggia alla rete 4G di TIM, una delle migliori in Italia per copertura e stabilità del segnale, l’ideale dunque per quanti abitano in piccoli centri abitati o in contesti rurali lontani dalle grandi città. La velocità di connessione fino a 60 Mbit/s è inoltre più che sufficiente per soddisfare le esigenze di tutti, sia di coloro che vogliono guardare un evento sportivo in diretta sia di quanti lavorano in smart working e sono spesso lontano da casa.

A questo proposito, aggiungiamo che hai a disposizione 8 Giga in 4G per navigare in Europa, più il Servizio Voce su 4G (VoLTE) e la navigazione in hotspot.

L’attivazione dell’offerta avviene direttamente online tramite il sito ufficiale di Kena Mobile. L’attuale promozione in corso scade tra meno di tre settimane, alla mezzanotte dell’8 maggio 2025.