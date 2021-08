Kena Full è la nuova promozione del virtuale ex Noverca disponibile a soli 6 euro al mese.

Kena Full: i dettagli

La tariffa in questione prevede 1000 minuti di chiamate verso tutti gli operatori fissi e mobili, 100 SMS verso tutti e 70 Giga di traffico internet in 4G. Tutto questo ad appena 6 euro ogni mese. Il pacchetto internet è disponibile fino a 30 Mbps in download e 30 Mbps in upload. La promozione, inoltre, viene rinnovata mensilmente su credito residuo.

Questa interessante opzione è attivabile dai già clienti Kena che non hanno un bundle mensile completo oppure che gli eventuali minuti, SMS e Giga sono stati consumati. Tale addon, infatti, viene aggiunta alla tariffa di base. Non è possibile quindi sostituire la promo base con questa opzione.

Inoltre, compreso nel canone mensile troviamo ben 4,5 Giga in 3G da utilizzare in roaming all'interno dell'Unione Europea. Per quanto concerne il traffico voce, invece, è disponibile in Europa senza limitazioni.

Anche questa promo comprende il blocco dei servizi a sovrapprezzo, l'ascolto gratuito della Segreteria Telefonica ed il servizio di reperibilità Lo Sai e Chiama Ora.

Costi ed altro

La tariffa Kena Full non comporta alcun contributo di attivazione da sostenere ed è attivabile tramite app My Kena oppure chiamando il Servizio Assistenza 40181.

