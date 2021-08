KenaMobile, virtuale di proprietà TIM, ha lanciato da qualche ora la sua nuova Promo Kena Flash disponibile in portabilità da specifici operatori MVNO.

Kena Flash: i dettagli

La nuova promozione offre un bundle composto da 70 Giga di internet in 4G fino a 30 Mbps in download ed upload, minuti illimitati verso tutti gli operatori fissi e mobili presenti in Italia e SMS sempre senza limiti. Tutto questo a soli 7,99 euro ogni mese. Nel costo mensile sotto gli 8 euro, è incluso anche un quantitativo pari a 4,5 Giga in 3G da utilizzare in roaming in tutti i paesi dell'Unione Europea.

La tariffa in questione è attivabile da tutti i clienti che intendono cambiare operatore e che ora utilizzano Iliad o Poste Mobile. Solo da questi due virtuali è attualmente disponibile tale promozione.

Come tutte le offerte dell'operatore virtuale ex Noverca, sono compresi alcuni servizi extra come Lo Sai e Chiama Ora e l'ascolto della Segreteria Telefonica.

Come potete vedere dal sito ufficiale, questa nuova offerta flash non è indicata come “Per Sempre”e quindi potrebbe essere soggetta a variazioni nell'arco dei mesi.

Costi ed altro

Il costo di attivazione è completamente azzerato. L'unica spesa da sostenere la prima volta è pari a 10€ e comprende il primo mese di tariffa.

