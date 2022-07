Kena: Bridge of Spirits, la deluxe edition per PS5 a prezzo MINIMO

Se la tua PlayStation 5 sta reclamando un nuovo gioco, non perdere l’occasione e vivi un’avventura promossa a pieni voti. Con Kena: Bridge of Spirits avrai divertimento assicurato e non potrai pentirtene.

Grazie al piccolo prezzo che si sta registrano su Amazon in queste ore, lo acquisti con il 21% di sconto pagandolo appena 39,33€. Cosa, stai ancora aspettando? Completa l’acquisto al volo.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Kena: Bridge of Spirits, Deluxe Edition a portata di PS5

Un’avventura senza eguali, uscito da pochissimo sul mercato è uno dei titoli più recenti per PlayStation 5 e tu devi averlo. Se ancora non hai pensato di attivare il Plus Extra per un motivo o per un altro, la tua occasione di agire è proprio questa.

Non ne hai mai sentito parlare? Allora eccoti un po’ di sinossi per non sbagliare il tiro:

Kena è una giovane spirito guida che viaggia verso un villaggio abbandonato in cerca del sacro santuario della montagna. Vuole svelare i segreti di questa comunità dimenticata, nascosta in una foresta rigogliosa, dove sono intrappolati gli spiriti erranti. da Epic Games

Dovrai creare la tua squadra, esplorare il mondo che ti circonda e combattere in modo frenetico per non farti mancare assolutamente niente. Un gameplay completo sotto tutti i punti di vista.

Ps: dato che si tratta della copia fisica, è adatta soltanto se possiedi la PlayStation 5 Standard Edition.

Non aspettare un secondo in più e porta a casa la tua copia di Kena: Bridge of Spirits a soli 39€ su Amazon. La ordini oggi e in uno o due giorni arriva a casa tua con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.