Kena: 200 GB, minuti illimitati e primo mese gratis a 5,99€ al mese

Chi cerca un’offerta mobile completa, economica e senza vincoli può approfittare della nuova promozione Kena da 5,99€ al mese, che include 200 Giga in 4G, minuti illimitati e 200 SMS. Attivandola online, il primo rinnovo è gratuito e non si paga alcun costo di attivazione (anziché 4€) se si forniscono i consensi commerciali.

La promo è valida per chi sceglie Kena Ricarica Automatica, che raddoppia i Giga: da 100 si passa a 200 Giga al mese. Per attivarla basta andare sul sito di Kena. Non bisogna tergiversare troppo: c’è ancora tempo 1 giorno per attivarla!

I dettagli dell’offerta Kena 5,99 Promo 100

Ecco cosa include nel dettaglio la promo di Kena:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali;

verso tutti i numeri nazionali; 200 SMS ;

; 200 Giga in 4G con Ricarica Automatica attiva;

con Ricarica Automatica attiva; Primo mese gratuito ;

; Costo di attivazione azzerato con consensi commerciali;

con consensi commerciali; SIM gratuita ;

; VoLTE incluso, per chiamate ad alta qualità sulla rete 4G (compatibile con dispositivi abilitati).

L’Offerta è sottoscrivibile per chi attiva un nuovo numero Kena Mobile e per chi mantiene il proprio numero portandolo da Iliad, Ho, CoopVoce, Poste Mobile, Tiscali, Lycamobile, Fastweb Mobile, 1 Mobile, 2appy, China Mobile, Daily Telecom, Digi Mobile, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom, Welcome Italia, Wings Mobile, Withu.

Con Kena hai un’ottima alternativa low-cost con GB abbondanti, chiamate illimitate e zero spese nascoste, perfetta per navigare, lavorare o guardare contenuti in streaming senza pensieri.

La promozione può essere attivata online in pochi passaggi. Una volta completata la richiesta, la SIM verrà spedita gratuitamente.