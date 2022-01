Kena: 100Giga e minuti illimitati, ecco come

Oggi è l'ultimo giorno per cambiare operatore con l'offerta del momento! Se possiedi un operatore virtuale puoi avere ben 100Giga di internet e minuti illimitati a meno di 8 euro al mese con Kena!

Kena 100Giga: ecco l'offerta che fa per te!

Passando a Kena Mobile entro oggi alle ore 10 grazie ad una promozione esclusiva puoi avere il raddoppio dei Giga per un mese, minuti senza limiti di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e SMS illimitati verso tutti. Tutto questo pacchetto è disponibile a soli 7,99 euro mensili. Dal secondo mese, il traffico internet incluso con la tariffa sono pari a 100GB sempre allo stesso prezzo.

Il bundle internet è disponibile in 4G fino a 30 Mbps in download e upload su rete TIM. Inoltre, incluso nel canone mensile troviamo 5,5 Giga di traffico dati in roaming 3G utilizzabili in tutta Europa.

Come abbiamo detto prima, per il primo mese oltre ai 100 Giga di base, Kena raddoppia a tutti il traffico dati a disposizione per tutti i clienti che fanno la portabilità da specifici virtuali. Tra la lista di MVNO troviamo: Iliad, Elite Mobile, Fastweb, Enegan Mobile, Poste Mobile, Professional Link, Lyca Mobile, China Mobile, Telmekon, 1Mobile, BT Mobile, BT ENIA Mobile, Feder Mobile, Daily Telecom, Digi Mobil, Green, Intermatica, Noitel, NTmobile, Optima, Ovunque, Plintron, Spusu Italia, Welcome Italia, Rabona, Wing Mobile e Withu Mobile.

L'offerta in questione disponibile solo per un target apposito di clientela non prevede vincoli contrattuali. Inoltre, come la maggior parte di tariffe anche questa di Kena prevede il blocco dei servizi a contenuto già preimpostato.

Costi ed altro

La promozione di KenaMobile è priva di costi di attivazione. In aggiunta, SIM e spedizione della stessa sono completamente GRATIS!

Cosa aspetti? Passa al gestore virtuale di TIM con questa tariffa esclusiva se possiedi uno dei virtuali presenti nella lista!