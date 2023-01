JVC: MINI auricolari true wireless e custodia di ricarica ad appena 29€

I mini auricolari Gumy del marchio JVC ti consentono di apprezzare la musica che ascolti in qualunque situazione, grazie a un suono di alta qualità. Non rinunciano nemmeno a un design elegante e a funzioni smart che rendono l’esperienza d’uso ancora più piacevole.

Cogli al volo l’ultima offerta di ePRICE sugli auricolari JVC: grazie allo sconto del 26%, le cuffie true wireless della linea Gumy sono tue a soli 29,99 euro. Promo disponibile fino a esaurimento scorte.

Offerta a sorpresa sui mini auricolari Gumy di JVC

Effettua chiamate stabili e chiare sfruttando la tecnologia Bluetooth 5.1 e il microfono idoneo all’utilizzo del viva-voce e degli assistenti vocali. Sorprenditi della qualità audio di livello superiore, grazie al magnete al Neodimio. Indossali per tutto il tempo che desideri dimenticandoti di averli, talmente sono leggeri e compatti.

Un altro punto di forza è la batteria di lunga durata: inclusa la ricarica ottenuta dalla custodia, arrivi fino a 15 ore di ascolto e riproduzione. La custodia di ricarica è inclusa nella confezione di vendita, così come un cavo di ricarica USB e i cuscinetti intercambiabili in silicone in tre differenti taglie.

Aggiungi al carrello ora i mini auricolari JVC per risparmiare più di 10 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico. L’offerta è valida fino a esaurimento scorte ed entro la sua scadenza naturale.

