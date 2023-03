JVC Gumy Mini: auricolari Bluetooth SPETTACOLARI a 27€ su Amazon

Oggi voglio segnalarti questa offerta che ti permette di avere delle ottime cuffiette wireless molto belle e comode a una cifra davvero ridicola. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello JVC Gumy Mini a soli 27,30 euro, anziché 34,99 euro.

Uno sconto del 22%, niente male per questi bellissimi e colorati auricolari Bluetooth. A questo prezzo puoi avere la colorazione rossa, ma con solo qualche centesimo in più puoi scegliere anche tra quella azzurra e blu. Queste cuffiette sono resistenti all’acqua e possiedono un audio estremamente nitido e reale, sia per le chiamate che per la tua musica preferita.

JVC Gumy Mini: le piccole cuffie dal grande suono

Gli auricolari JVC Gumy Mini sono stati pensati e progettati per scomparire nell’orecchio. Una volta indossati sono appena visibili. Questo garantisce anche il massimo del comfort e un ottimo isolamento acustico. Riuscirai ad ascoltare la tua musica preferita in modo coinvolgente senza disturbi di sottofondo. Si accoppiano velocemente al tuo dispositivo e garantiscono una bassa latenza è una connessione stabile.

Anche le chiamate sono perfette e che ti ascolta potrà sentirti molto bene nonostante il rumore di sottofondo, quando sei all’aperto. Poi sono resistenti all’acqua con certificazione IPX4, e quindi perfette anche per fare sport. Hanno un’autonomia totale di 15 ore grazie alla custodia e di ben 6 ore con una singola ricarica. Sono anche dotate di comodi e pratici comandi per regolare il volume, gestire le tracce musicali e rispondere alle chiamate.

A questo prezzo non c’è davvero tempo da perdere. È difficile trovare qualcosa di meglio. Per cui fai presto, vai su Amazon e acquista i tuoi JVC Gumy Mini a soli 27,30 euro, anziché 34,99 euro. Se completi l’ordine adesso li riceverai a casa tua entro oggi senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.