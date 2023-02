Juventus-Torino: guarda il derby in streaming

In occasione della ventiquattresima giornata di campionato Serie A TIM 2022/23 assisteremo a un derby sensazionale. Tra i più attesi, Juventus-Torino è anche definito il Derby della Mole. La partita inizierà questa sera, martedì 28 febbraio 2023. Il calcio d’inizio sarà fischiato alle 20:45 in campo all’Allianz Stadium.

Juventus-Torino: ultime notizie sul derby

Il live match Juventus-Torino si giocherà stasera alle ore 20:45. La telecronaca del derby è stata affidata a Stefano Borghi, mentre il commento tecnico a Marco Parolo. Vediamo ora le due probabili formazioni che scenderanno in campo all’Allianz Stadium.

Juventus (3-5-2)

Perin

Danilo

Bremer

Alex Sandro

De Sciglio

Fagioli

Paredes

Rabiot

Kostic

Vlahovic

Di Maria

Milinkovic-Savic

Djidji

Schuurs

Buongiorno

Singo

Ilic

Linetty

Vojvoda

Karamoh

Miranchuk

Sanabria

