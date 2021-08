Speed Power del nuovo player Just Speed, brand di Linkem per le connessioni in FTTH, è stata prorogata fino al 5 di Settembre.

Speed Power: nuova proroga

La tariffa per avere internet a casa in FTTH fino ad 1 Gigabit in download e 300 Mbps in upload con il modem ZTE SpeedBox è disponibile online a soli 24,90 euro al mese. Il canone aumenterà a partire dal 2 anno e salirà a 29,90 euro ogni mese.

L'apparato in questione viene incluso in comodato d'uso gratuito con l'attivazione della linea in FTTH, dunque, in caso di recesso è necessario restituirlo per non pagare il Modem per intero. Oltre al Modem è incluso nel canone mensile anche un servizio di assistenza dedicata.

Just Speed inoltre offre la possibilità di provare il servizio e se troverete un operatore con una velocità maggiore potrete richiedere il rimborso.

Costi ed altro

Il costo iniziale è completamente azzerato, senza promozione sarebbe pari a 100 euro. Inoltre, anche l'installazione da parte di un tecnico qualificato è completamente gratuita.

Speed Power di Just Speed prevede un vincolo di permanenza contrattuale di 24 mesi. Come già detto prima in caso di recesso è necessario provvedere alla restituzione del Modem ZTE SpeedBox entro 30 giorni altrimenti l'operatore addebiterà in fattura il costo dell'apparato.

