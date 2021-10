Just Dance 2021: la festa ha inizio su Nintendo Switch (-35%)

Un bel gioco in cui ci si muove è indispensabile su Nintendo Switch, altrimenti a cosa servono i sensori di movimento dentro ai Joycon? Quale titolo non risponde meglio a questa caratteristica se non Just Dance 2021 che è persino in promozione su Amazon. Con soli 39,40€ porti la festa ovunque vai avendo sempre l'occasione di divertiti con amici e famiglia in modo simpatico e a ritmo di musica.

Le spedizioni sono finanche gratuite e veloci, perché non ne approfitti?

Just Dance 2021: il titolo indispensabile su Nintendo Switch

Fin dall'uscita della prima edizione, Just Dance ha mosso mari e monti. È vero, è un gioco molto semplice ma in realtà ti permette di creare situazioni divertenti e soprattutto di abbattere quella piccola vergogna che provi nel mostrare a tutti come balli.

Ricca di coreografie con musiche alla moda e famosissime, la versione 2021 integra al suo interno anche la modalità Sweat che è stata pensata per farti restare in forma. Dunque puoi pensare di acquistarlo anche per motivarti e fare un po' di esercizio fisico.

Se tuttavia ciò che è presente non ti soddisfa, sappi che esiste anche l'abbonamento Just Dance Unlimited che ti fa accedere a più di 550 canzoni e coreografie da scoprire una per una con la tua squadra.

Cosa stai aspettando? Il ribasso del 35% è da prendere al volo: acquista subito la tua copia di Just Dance 2021 per Nintendo Switch su Amazon a soli 39,40€. Con le spedizioni Prime garantite la ricevi praticamente in 24 o 48 ore, ma se non sei abbonato non avere timore: le consegne sono comunque gratuite.