John Madden, star di Madden NFL, è morto a 85 anni

John Madden, allenatore di football americano e presentatore sportivo, è morto all'età di 85 anni. Conosciuto anche tra gli appassionati di videogiochi per essere stato il testimonial della serie sportiva che prende il suo nome, Madden NFL, era una delle figure iconiche dello sport nordamericano.

Sul campo è principalmente ricordato per essere stato il coach degli Oakland Raiders per quasi dieci anni con cui ha vinto il Super Bowl nel 1976.

Poi è passato alle emittenti sportive, cominciando con CBS Sports nel 1979 fino a diventare una vera e propria leggenda delle televisione avendo collaborato anche con Fox Sports, ABC Sports e NBC Sports.

John Madden e la storia dei videogiochi a cui ha prestato il nome

Bisogna risalire addirittura al 1988 per ritrovare il primo simulatore di football americano in chiave videoludica. Si chiamava, manco a dirlo, John Madden Football, con il presentatore che era stato contattato da Electronic Arts che aveva già incassato il “no” di Joe Montana e Joe Kapp.

L'idea di Madden era quella di approvare un gioco che fosse principalmente incentrato sul coaching: il concept iniziale tuttavia non lo aveva soddisfatto, dato che EA prevedeva di avere solo sei o sette giocatori per ogni squadra. Madden ha dunque insistito sul fatto di inserire 11 atleti, pena la rinuncia al progetto. Considerata l'epoca era una grossa richiesta tecnica per Electronic Arts, che impiegò tre anni per sviluppare il gioco.

Il resto, come si suol dire, è storia. Il grande successo critico e commerciale ha portato alla nascita di una vera e propria serie che continua ancora oggi, con il recente debutto di Madden NFL 22: 32esimo appuntamento del franchise.

“Nessuno amava il football più del Coach. Lui era il football. È stato un'incredibile cassa di risonanza per me e molti altri. Non ci sarà mai un altro John Madden e saremo per sempre in debito con lui per tutto ciò che ha fatto per rendere il football e la NFL quello che sono oggi.”

È il ricordo di Roger Goodell, commissario della NFL, la massima lega di football nordamericano.