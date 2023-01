JLab JBuds Work: le cuffie wireless che si trasformano a 59€

Se vuoi delle cuffie wireless che non solo hanno un ottimo suono e sono comode ma che siano anche molto versatili, allora questa è l’offerta giusta per te. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello JLab JBuds Work a soli 59,99 euro, anziché 89,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Come ti dicevo queste cuffie hanno la peculiarità di essere estremamente versatili. Infatti potrai sganciare il padiglione sinistro e utilizzarle in mono. Questa modalità è utilissima per il lavoro, dato che ti permette di avere un orecchio libero. Inoltre hanno un microfono incorporato che potrai usare per comunicare con i tuoi amici nelle partite online oppure per le videoconferenze.

JLab JBuds Work: audio stupendo per chiamate, giochi e musica

Potrai collegare le tue JLab JBuds Work sia in modalità wireless tramite Bluetooth al PC, Mac, smartphone tablet, oppure direttamente con il cavo USB da 3,5 mm. Quando sono in modalità senza fili hanno un’ottima connessione e garantiscono una bassissima latenza. Hanno due microfoni incorporati, uno che cattura la tua voce e l’altro che filtra ed elimina i rumori ambientali.

Potrei scegliere velocemente tra due modalità d’impostazioni equalizzando il suono in base a ciò che stai facendo: lavoro o gioco. Hanno un microfono integrato che potrai facilmente disattivare e con una sola ricarica potrai usarle per più di 60 ore. Puoi facilmente staccare il padiglione sinistro per quando hai bisogno di fare solo conversazioni. E grazie alla tecnologia Bluetooth multipoint, le puoi collegare a due dispositivi contemporaneamente.

Non c’è dubbio, se cercavi qualcosa di versatile, queste cuffie sono la scelta migliore. Tra l’altro adesso le puoi avere in offerta. Fai veloce però perché questo sconto non durerà in eterno. Vai adesso su Amazon e acquista le tue JLab JBuds Work a soli 59,99 euro, anziché 89,99 euro, applicando il coupon in pagina. Grazie ai servizi Prime la consegna è veloce e gratuita.

