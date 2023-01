JLab Go Air: auricolari wireless piccolissimi con suono BOOM (19€)

Chi ha detto che per avere degli auricolari wireless belli, comodi e con un ottimo audio, bisogna spendere un sacco di soldi. Oggi puoi fare un vero affare. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello JLab Go Air a soli 19,99 euro, invece che 24,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Già di per sé offrono un ottimo rapporto qualità prezzo, ma con questo ribasso non c’è proprio tempo da perdere. Questi auricolari si distinguono per avere un design piccolo, sono quasi invisibili una volta messi nelle orecchie. Restituiscono un audio potente e pulito che potrai anche personalizzarlo senza nemmeno usare un’app.

JLab Go Air: piccola spesa per un grande risultato

Gli auricolari JLab Go Air si adattano perfettamente all’orecchio creando un ottimo isolamento acustico e restituendo un suono cristallino. Li potrai usare sia in coppia che singolarmente. Una volta estratte dalla custodia si collegheranno automaticamente al tuo dispositivo associato e manterranno una connessione stabile. Potrai usarle anche per attivare gli assistenti vocali come Siri o Google Assistant.

Sono dotate di una batteria eccezionale che ti garantirà fino a 8 ore di riproduzione con una sola ricarica. La custodia ti permetterà di caricarle fino a quattro volte per un totale di 32 ore di riproduzione. Il microfono MEMS integrato riesce a captare la tua voce per restituirla in modo chiaro a chi ti ascolta. E grazie ai comandi touch puoi equalizzare il suono come preferisci scegliendo fra tre impostazioni.

Approfitta anche tu di questa splendida offerta ma fai veloce perché le richieste sono molto alte. Prima che il prezzo torni alla normalità, vai su Amazon e acquista i tuoi JLab Go Air a soli 19,99 euro, invece che 24,99 euro, applicando il coupon in pagina. Completa l’ordine adesso e li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.