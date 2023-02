Jenga Maker Hasbro, divertimento assicurato: SUPER offerta su Amazon

Se sei un amante dei giochi da tavolo, avrai sicuramente sentito parlare di Jenga, la malefica torre di mattoncini da impilare e sfilare con delicatezza, prima che l’intera costruzione crolli. Su Amazon esistono tante versioni del gioco di Hasbro Gaming, ma ce c’è una tutta nuova che forse non conosci e che potrebbe subito animare le tue feste in compagnia di amici o della tua famiglia. Scopri Jenga Maker Hasbro Gaming a soli €17,19 con Amazon Prime.

Jenga Maker: divertiti con la tua famiglia

Con questa simpatica variazione di Jenga puoi unire l’abilità e la creatività per lunghe partite divertenti insieme ai più piccoli. Niente più tutti contro tutti: squadre avversarie – fino a 6 giocatori – si sfideranno nel dare indicazioni e costruire creazioni allo stesso tempo. Un componente pesca una carta e dà istruzioni su una delle 200 creazioni disponibili, da principiante ad esperto. Attenzione! Se dai indicazioni non potrai gesticolare o suggerire, e il tuo compagno non dovrà mai sbirciare. Il primo che finisce la propria creazione, deve incoronarla. Il gioco finisce quando una squadra per prima avrà accumulato ben 3 corone in 3 turni.

Il gioco Jenga Maker include 28 mattoncini in vero legno colorato, ognuno con un’incisione del logo ufficiale. Il gioco è resistente agli urti e alle cadute. Ideale per feste, compleanni ed eventi, è adatto a tutti dagli 8 anni in su. I bambini ameranno molto più Jenga Maker del classico “impila la torre”: stimola la loro fantasia e la creatività molto più di tanti altri giochi. Il manuale di istruzioni e le carte sono tradotte in italiano, per facilitare la comprensione ai i più piccini.

Il divertimento ti aspetta con Jenga Maker Habro Gaming.

