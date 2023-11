Jenga: il gioco della torre da fare con tutti a 12€ con il Black Friday

Se stavi pensando di acquistare un gioco per fare con tutta la famiglia o con gli amici, magari qualcosa di poco complicato che metta tutti d’accordo, allora l’hai trovato! Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Jenga Classic a soli 12,99 euro, invece che 22,99 euro.

Un ottimo sconto del 43% che porta il prezzo a terra. Con questo fantastico gioco il divertimento è assicurato. Come ti dicevo non è per niente complicato ed è quindi adatto anche ai più piccoli. Adesso che si avvicina il periodo in cui si sta di più con la famiglia è il regalo perfetto. Non perdere l’occasione dunque, clicca subito qui sotto.

Jenga Classic a prezzo ridicolo grazie al Black Friday

La particolarità di questo gioco è sicuramente la sua semplicità disarmante. O meglio, è semplice nelle regole, in quando l’unica vera regola è quello di non far cadere la torre.

A turno ogni giocatore dovrà togliere un pezzo di legno della torre, stando però attento a quale sceglie. Un passo falso e cade tutto per terra, concludendo il gioco e decretando la sconfitta per chi ha abbattuto la struttura ormai pericolante.

In confezione troverai 54 mattoncini li legno ben levigati, che non fanno attrito e scivolano quindi molto bene, e una sagoma di cartone per costruire la torre. Riuscirai a posizionare l’ultimo mattoncino estratto senza far cascare tutto? Scoprilo con questo entusiasmante gioco.

Affrettati perché a questa cifra lo vorranno tutti. Quindi vai subito su Amazon e acquista il tuo Jenga Classic a soli 12,99 euro, invece che 22,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.