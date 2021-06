Secondo quanto si apprende, Jeff Bezos volerà ai confini dello spazio insieme a suo fratello il mese prossimo. La compagnia spaziale dell'uomo più ricco del pianeta farà il suo primo viaggio turistico nello spazio il 20 luglio 2021.

Il CEO di Amazon ha annunciato la notizia tramite un video pubblicato su Instagram. In questo, l'uomo afferma che lui e suo fratello Mark verranno lanciati nello spazio il 20 luglio a bordo di un razzo costruito dalla compagnia spaziale di Bezos, la Blue Origin. L'azienda ha annunciato a maggio che avrebbe effettuato il primo volo con equipaggio nel corso dell'anno corrente, ma senza svelare ulteriori dettagli. Nessuno si aspettava che lo stesso Bezos avrebbe preso parte del team.

Nel video di Instagram, Bezos afferma che fare un viaggio nello spazio è il sogno di una vita per lui e che sarà “significativo” avere suo fratello con sé per il viaggio.

Jeff ha dichiarato:

Vedi la terra dallo spazio e ti cambia. Cambia il tuo rapporto con questo pianeta, con l'umanità. È una Terra. Voglio prendere questo volo perché è la cosa che ho voluto fare per tutta la vita. È un'avventura. È un grosso problema per me.