Jeeg Robot, un'action figure imperdibile a questo prezzo scontato

“Corri ragazzo laggiù, vola tra i lampi di blu”, bei tempi quando la TV trasmetteva la serie animata di Jeeg Robot, il personaggio giapponese noto in tutto il mondo e in Italia, nato dalla mente di Go Nagai e apparso per la prima volta su una rivista nel 1975. Se sei cresciuto negli anni ’80 non puoi non adorarlo. Se ti piacciono i gadget da collezione, e se vuoi farti un bel regalo, su eBay c’è un’offerta che non puoi proprio lasciarti sfuggire. Acquista l’action figure di Jeeg Robot HG Kotetsu Infinitism di Bandai al costo di €65,90. La quantità è davvero limitata e non ne produrranno più; affrettati e approfitta dello sconto finché valido.

Jeeg Robot non può mancare alla tua collezione

Il potente Jeeg Steel si unisce alla formazione Infinitism Plastic Model Kit di Bandai. Assembla tu stesso questo maestoso Kotetsu Jeeg con ogni sua componente modellata a colori, senza dover applicare alcun adesivo: avrà un aspetto a dir poco perfetto una volta montato. Alta 18,5 cm, questa statua da collezione è un gadget ufficiale ed è davvero curata nei minimi dettagli. Il tuo eroe raggiunge i 23 cm se è equipaggiato con il trapano Mach. Puoi posizionare l’action figure in piedi o in volo grazie alla sua base d’azione. Guarda Jeeg nella sua mossa Knuckle Bomber, che potrai realizzare grazie alle parti extra incluse nella confezione.

Questa imponente action figure è realizzata interamente in materiale PVC, è resistente ma non è un giocattolo: fai attenzione a dove la riponi. Ideale anche come regalo ad un collezionista e fan di Jeeg Robot. La confezione è quella originale, nuova e sigillata. È un’edizione limitata quindi non puoi proprio perdertela: acquista subito l’action figure di Jeeg Robot HG Kotetsu Infinitism di Bandai. Su eBay la paghi solo €65,90, con un notevole risparmio sul prezzo originale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.