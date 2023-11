JBL Wave Flex auricolari TWS in offerta ad un PREZZO BOMBA su Amazon

Gli auricolari JBL Wave Flex sono la scelta perfetta per gli amanti della musica che cercano un suono di alta qualità e funzionalità avanzate. Attualmente, puoi acquistarli su Amazon a soli 76,89€, godendo di un leggero sconto rispetto al prezzo originale.

Questi auricolari in-ear wireless sono disponibili in un elegante colore beige e offrono una serie di funzioni che li rendono un accessorio audio eccezionale. Una delle caratteristiche più sorprendenti degli auricolari JBL Wave Flex è la tecnologia Deep Bass Sound, che offre bassi profondi e incisivi, garantendo un’esperienza d’ascolto straordinaria.

Nonostante i bassi intensi, l’audio e le voci rimangono nitidi, permettendoti di goderti ogni dettaglio della tua musica preferita. L’autonomia della batteria è un punto di forza di questi auricolari. Con 8 ore di durata della batteria e ulteriori 24 ore fornite dalla custodia di ricarica, puoi ascoltare musica per tutto il giorno senza preoccupazioni. La funzione di ricarica rapida offre due ore di ascolto con soli pochi minuti di ricarica.

La resistenza all’acqua è un’altra caratteristica degna di nota. Gli auricolari JBL Wave Flex sono certificati IP54, il che li rende resistenti a schizzi d’acqua e alla polvere. Puoi usarli in spiaggia, in piscina o in palestra senza preoccuparti di danneggiarli.

Per rendere l’esperienza d’ascolto ancora più comoda, JBL ha incluso due funzioni intelligenti. La tecnologia TalkThru mette in pausa la musica con un tocco, permettendoti di avere una conversazione senza dover rimuovere gli auricolari. AmbientAware riproduce il suono dell’ambiente circostante in modo da poter restare consapevole di ciò che accade intorno a te senza dover interrompere la musica.

Gli auricolari JBL Wave Flex vengono forniti con tre misure di inserti auricolari per garantire una vestibilità comoda e sicura. La confezione include anche una custodia di ricarica, un cavo di ricarica USB-C, una guida rapida e una scheda di sicurezza.

Gli auricolari JBL Wave Flex offrono un’esperienza d’ascolto straordinaria, con bassi potenti, lunga durata della batteria e resistenza all’acqua. Non perdere l’opportunità di migliorare la tua esperienza musicale ad un prezzo speciale!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.