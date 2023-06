JBL Wave Flex: auricolari TWS al TOP ad un PREZZO BOMBA su Amazon

Le JBL Wave Flex sono degli auricolari in-ear wireless che offrono un’esperienza musicale eccezionale. Attualmente disponibili su Amazon a soli 62,99€ invece di 80€, offrono un ottimo rapporto qualità-prezzo. Grazie alla tecnologia Deep Bass Sound di JBL, gli auricolari catturano ogni dettaglio della tua canzone preferita, offrendo bassi profondi e incisivi, mantenendo al contempo un audio chiaro e voci nitide.

Puoi goderti la tua musica senza limiti per un’intera giornata, grazie a 8 ore di durata della batteria degli auricolari e 24 ore fornite dalla custodia di ricarica. Inoltre, la funzione di ricarica rapida ti consente di ottenere due ore di ascolto con una breve ricarica. Gli auricolari JBL Wave Flex sono resistenti all’acqua, dotati di certificazioni IP54 e IPX2. Questo significa che puoi ascoltare la tua musica preferita in spiaggia, a bordo piscina o in palestra senza preoccuparti di schizzi d’acqua o polvere dannosa per i dispositivi.

Sono progettati per resistere a condizioni ambientali impegnative. La comodità è un altro punto di forza di questi auricolari. La tecnologia TalkThru mette in pausa la musica automaticamente per consentirti di conversare con gli altri senza dover rimuovere gli auricolari. Inoltre, la funzione AmbientAware ti consente di ascoltare i suoni circostanti senza interrompere la riproduzione della musica, permettendoti di restare consapevole dell’ambiente circostante. Nella confezione troverai gli auricolari JBL Wave Flex wireless in-ear Bluetooth, tre diverse misure di inserti auricolari per una vestibilità personalizzata, la custodia di ricarica, il cavo di ricarica USB-C, una guida rapida e una scheda di sicurezza per un utilizzo corretto e sicuro. In sintesi, gli auricolari JBL Wave Flex offrono un audio di alta qualità con bassi profondi e una durata della batteria che ti consente di ascoltare la musica per tutto il giorno. Sono resistenti all’acqua e dotati di funzioni intelligenti per una comodità ottimale. Approfitta dell’offerta su Amazon e aggiungi questi auricolari di qualità al tuo arsenale musicale.

