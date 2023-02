JBL Wave 300 TWS: auricolari true wireless EPICI al 43% su Amazon

Oggi puoi avere degli auricolari true wireless davvero eccezionali, con un ottimo suono, un’autonomia esagerata e resistenza all’acqua, a un prezzo davvero vantaggioso. Per cui vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello JBL Wave 300 TWS a soli 56,99 euro, invece che 99,99 euro.

JBL Wave 300 TWS: suono meraviglioso e prezzo contenuto

JBL è assolutamente uno dei brand più importanti quando si tratta di audio e infatti questi auricolari producono un suono eccezionale. Grazie a driver dinamici da 12 mm puoi ascoltare la tua musica preferita in modo coinvolgente come se stessi a un concerto. Bassi potenti e alti cristallini caratterizzano queste cuffiette eccellenti. E poi sono comodissime. Rimangono stabili una volta indossate e offrono un ottimo isolamento acustico.

Sono resistenti all’acqua con certificazione IPX2, per cui le puoi usare anche per svolgere attività all’aperto come corsa o ciclismo. Hanno una super batteria in grado di durare per 6 ore con una singola ricarica e per più di 20 ore con la custodia. Se poi sei di fretta, in soli 10 minuti di ricarica avrai ben 2 ore di ascolto. Non solo la musica ma anche le chiamate saranno perfette. I microfoni integrati captano solo la tua voce e chi ti ascolta la udrà pulita e chiara.

Non ci sono dubbi, a questo prezzo puoi fare davvero un colpaccio. Dovrai fare veloce però perché le unità disponibili con questo sconto non sono molte e quindi finirà tutto molto presto. Per cui vai ora su Amazon e acquista i tuoi JBL Wave 300 TWS a soli 56,99 euro, invece che 99,99 euro. Grazie ai servizi Prime la consegna è completamente gratuita su tutto il territorio nazionale.

