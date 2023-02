JBL Wave 200TWS per una GODURIA allo stato puro (-25%)

Se vuoi un paio di auricolari TWS che possano soddisfarti sotto tutti i punti di vista, non hai bisogno di altro che delle JBL Wave 200TWS. Straordinarie sotto tutti i punti di vista, queste wearable si adattano a te e non solo, ti consentono di avere sempre la tua musica preferita al massimo della qualità.

Disponibili su Amazon con un bello sconto del 25%, sono imperdibili: portali a casa ora pagandoli appena 59,94€ senza ripensamenti. Risparmi circa una ventina di euro sul listino di prezzo.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Auricolari Bluetooth senza precedenti: fai tuoi i JBL Wave 200TWS

Questi auricolari Bluetooth sono perfetti per qualunque esigenza. Leggeri, stabili e comodi li puoi indossare per ore e ore senza mai provare fastidio ma soprattutto senza mai dovertene preoccupare. Ti dirò, grazie alla loro protezione IPX2 sono anche impermeabili e perfetti se ti ci vuoi anche allenare.

Audio al di sopra delle aspettative tant’è vero che ne rimani entusiasta appena li provi e microfoni integrati per poter parlare ore e ore al telefono o registrare tutte le note vocali che desideri.

Non mancano i controlli touch per avere tutto quel che vuoi a portata di dito e ti dirò, questi auricolari sono anche compatibili con gli assistenti vocali quindi non hai problemi.

Per ultimo ma non per importanza, hanno una batteria che ti assicura fino a 20 ore di utilizzo per non doverne mai fare a meno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.