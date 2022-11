JBL TUNE: auricolari true wireless da FAVOLA a prezzo MINUSCOLO

Grazie a quest’offerta per spettacolare di Amazon che abbatte i costi al 45% oggi puoi fare tue delle cuffie in-ear true wireless spettacolari. Metti subito nel tuo carrello JBL TUNE 130NC TWS a soli 64,99 euro, invece che 119 euro.

Con questa promozione potrai scegliere due colorazioni: blu e nero. Questi auricolari godono di un suono stupendo, hanno un’autonomia enorme e si ricaricano velocemente. Sono leggeri sia singolarmente che con la pratica custodia di ricarica e godono di resistenza all’acqua con certificazione IPX4.

Insomma una vera favola a un prezzo decisamente vantaggioso. Se non vuoi rischiare di perdere quest’offerta vai subito su Amazon e acquista le tue JBL TUNE 130NC TWS a soli 64,99 euro. Se completi l’ordine adesso le riceverai già domani a casa tua senza costi aggiuntivi, per i clienti Amazon Prime.

JBL TUNE 130NC TWS: eccellenza a un piccolo prezzo

Grazie ai driver da 10 mm, uniti al design intelligente Dot, che si adatta perfettamente all’orecchio, riuscirai ad ascoltare la musica come mai prima hai fatto. Offre bassi potenti e un ottimo isolamento dal rumore esterno. Inoltre possiedono la tecnologia di cancellazione adattiva del rumore in modo da garantire un suono eccellente sia per la musica che per le chiamate.

Sicuramente uno dei maggiori punti di forza di questi auricolari Bluetooth è la batteria gigante. Offrono infatti fino a 10 ore di autonomia con una sola ricarica e altre 30 ore grazie alla bellissima custodia. I 4 microfoni incorporati permettono a chi ti ascolta di avere un audio forte chiaro. Sono resistenti agli urti e agli schizzi d’acqua, così che potrai usare anche per qualche attività fisica.

Un’offerta davvero eccezionale, e dato lo sconto del 45%, durerà pochissimo. Quindi prima che sia tardi, vai su Amazon e metti nel tuo carrello JBL TUNE 130NC TWS a soli 64,99 euro, invece che 119 euro.

