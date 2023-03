JBL Tune 660NC: cuffie wireless SPETTACOLO e in SCONTO (-26%)

Oggi ti voglio segnalare queste cuffie wireless On-ear che puoi avere a un prezzo davvero vantaggioso. Vai subito su Amazon dunque e metti nel tuo carrello JBL Tune 660NC a soli 73,99 euro, invece che 99,99 euro.

Queste cuffie sono eccezionali. Offrono un suono stupendo e sono molto comode. È chiaro che con uno sconto del 26% sono davvero un ottimo affare. Dovrai essere veloce perché quest’offerta non potrà durare ancora a lungo.

JBL Tune 660NC: cancellazione del rumore e 44h di ascolto

Quando si parla di audio sicuramente JBL è uno dei brand leader nel settore. Infatti JBL Tune 660NC offrono un suono meraviglioso, contraddistinto da JBL Pure Bass Sound. Sono dotati di cancellazione del rumore adattiva che ti permette sia di ascoltare musica in modo coinvolgente che di fare chiamate perfette. Puoi anche parlare con i tuoi assistenti vocali e impostarli tramite l’app dedicata.

Da non sottovalutare poi la comodità. Grazie a dei padiglioni imbottiti offrono il massimo del comfort. Le potrai indossare per molte ore senza problemi. Anche l’archetto sulla parte alta presenta un’imbottitura ed è regolabile. In questo modo si adagia delicatamente la testa e non stringe. Sono anche pieghevoli e quindi più facili da trasportare. E poi hanno una super batteria in grado di garantire un’autonomia di ben 44 ore con una sola ricarica e in sole 2 ore si ricaricano completamente.

Questa è davvero un’offerta che farà battere tanti cuori, perciò sii rapido, prima che l’unità disponibili spariscono. Vai adesso su Amazon e acquista le tue JBL Tune 660NC a soli 73,99 euro, invece che 99,99 euro. Se completi l’ordine ora le riceverai a casa tua entro oggi senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.

